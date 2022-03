INNER WHEEL ART SHOW Serre du Jardin des Plantes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

INNER WHEEL ART SHOW Serre du Jardin des Plantes, 25 mars 2022, Orléans. INNER WHEEL ART SHOW

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Serre du Jardin des Plantes

INNER WHEEL ART SHOW 2022 ————————- Evénement artistique solidaire ! Créé en 2018 parle club Inner Wheel d’Orléans, INNER WHEEL ART SHOW est un salon artistique qui réunit 40 artistes professionnels.Peinture,Sculpture, Photo, performances Thème du salon “En action” pour les enfants prématurés et enfance handicap. Vente de billets de tombola . 13 oeuvres d’art à gagner ! Tirage au sort dimanche à 16h.

Entrée libre

Salon artistique Serre du Jardin des Plantes Place du Jardin des Plantes Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T10:30:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Serre du Jardin des Plantes Adresse Place du Jardin des Plantes Ville Orléans lieuville Serre du Jardin des Plantes Orléans Departement Loiret

Serre du Jardin des Plantes Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

INNER WHEEL ART SHOW Serre du Jardin des Plantes 2022-03-25 was last modified: by INNER WHEEL ART SHOW Serre du Jardin des Plantes Serre du Jardin des Plantes 25 mars 2022 orléans Serre du Jardin des Plantes Orléans

Orléans Loiret