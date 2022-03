Inner Wheel Art Show Jardin des plantes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Pour cette 3e édition, le club Inner Wheel Orléans a réuni 40 artistes solidaires pour un week-end d’exception rythmé par des performances artistiques et une tombola. Les bénéfices seront reversés au profit des associations [Bébé Plume](https://bebeplume.fr/) et [Des rêves pour Yanis](https://www.desrevespouryanis.fr/). + d’infos : [https://www.innerwheel-orleans.fr/](https://www.innerwheel-orleans.fr/)

Entrée libre

Le salon artistique “Inner Wheel Art Show” revient les 25, 26 et 27 mars 2022 à la serre du Jardin des Plantes ! Jardin des plantes Avenue de Saint Mesmin Orléans Loiret

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00

