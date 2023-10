Marche Rose à Innenheim Innenheim, 27 octobre 2023, Innenheim.

Innenheim,Bas-Rhin

Dans le cadre d’Octobre Rose, venez marcher pour financer la recherche sur le cancer du sein. Inscrivez-vous aux parcours adultes ou enfants 4km de marche ou 6km VTT.

Participation SUR INSCRIPTION EN LIGNE IC.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



As part of Pink October, come and walk to raise funds for breast cancer research. Sign up for the adult or children’s 4km walk or 6km mountain bike course.

Participation ON REGISTRATION ON LINE IC

Como parte del Octubre Rosa, venga y camine para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Inscríbete en la carrera a pie de 4 km para adultos o niños, o en el recorrido en bicicleta de montaña de 6 km.

Participación EN INSCRIPCIÓN ON LINE IC

Gehen Sie im Rahmen des Rosa Oktobers spazieren, um die Brustkrebsforschung zu finanzieren. Melden Sie sich für die Strecken für Erwachsene oder Kinder an, die 4 km zu Fuß oder 6 km mit dem Mountainbike führen.

Teilnahme nach ONLINE-Anmeldung IC

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme d’Obernai