90ème anniversaire de l’association des pêcheurs rue du Stade, 4 juin 2023, Innenheim.

Concours de pêche à la truite en 4 manches. Participation et déjeuner sur réservation au 06 08 96 62 11. Tout au long de la journée, petite restauration et tombola, avec une surprise pour les mamans !.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

rue du Stade

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



Trout fishing contest in 4 rounds. Participation and lunch on reservation at 06 08 96 62 11. Throughout the day, small catering and tombola, with a surprise for the mothers!

Competición de pesca de truchas en 4 rondas. Participación y almuerzo previa reserva en el 06 08 96 62 11. A lo largo del día, pequeño catering y tómbola, ¡con sorpresa para las madres!

Forellenangelwettbewerb in 4 Durchgängen. Teilnahme und Mittagessen auf Reservierung unter 06 08 96 62 11. Den ganzen Tag über gibt es kleine Snacks und eine Tombola, mit einer Überraschung für die Mütter!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme d’Obernai