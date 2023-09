Startup Café Octobre 2023 In&motion Annecy, 10 octobre 2023, Annecy.

Startup Café Octobre 2023 Mardi 10 octobre, 09h00 In&motion Sur inscription

Rendez-vous chez In&motion, l’une des plus belles start-up que compte le bassin annécien !

In&motion a été créée en 2014 et compte aujourd’hui près de 70 collaborateurs. Elle s’est spécialisée dans le gilet airbag (moto, equitation et ski) et attaque aujourd’hui le marché de la micro-mobilité avec son sac à dos airbag : STAN / https://stan.inemotion.com/

Venez découvrir In&motion au sein de leurs locaux situés au

10 Rue de la Lyre, 74960 Annecy

