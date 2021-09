Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans Inland Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Inland Théâtre d’Orléans, 13 octobre 2021, Orléans. Inland

Théâtre d’Orléans, le mercredi 13 octobre à 17:00

Inland —— ### Tariq Teguia **(2 h 18 / 2008)** Alors qu’il vit en quasi reclus, Malek, un topographe d’une quarantaine d’années, accepte, sur l’insistance de son ami Lakhdar, une mission dans une région de l’Ouest algérien. Le bureau d’études oranais, pour lequel il travaillait il y a encore peu, le charge des tracés d’une nouvelle ligne électrique devant alimenter des hameaux enclavés des monts Daïa, une zone terrorisée il y a à peine une décennie par l’islamisme. Arrivé sur le site après plusieurs heures de route, Malek commence par remettre en état le camp de base : une cabine saharienne délabrée ayant déjà abrité une précédente équipe, venue à la fin des années 90, mais décimée lors d’une attaque des intégristes.

Gratuit

Le cycle cinéma “La liberté à l’écran” s’inscrit dans le prolongement des récits qui traversent l’exposition Alger, archipel des libertés. Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T17:00:00 2021-10-13T19:18:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Théâtre d'Orléans Adresse boulevard pierre ségelle 45000 orleans Ville Orléans lieuville Théâtre d'Orléans Orléans