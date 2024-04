Ink & Beer 2 – Exposition immersive Nature Musée du château de Dourdan Dourdan, samedi 18 mai 2024.

Ink & Beer 2 – Exposition immersive Nature Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 10h30 Musée du château de Dourdan Entrée libre – Prestations payantes

Ink & Beer revient pour une deuxième édition au Musée du Château de Dourdan !

Au programme tout au long du weekend du samedi 18 (10h30-23h) au dimanche 19 mai (10h30-18h) :

. Exposition placée sous le thème de la nature, à travers des créations de l’artiste peintre Natalya Gulevata, avec mises en scène, jeux de lumières et ambiances musicales dans les salles du Musée du Château ;

Au milieu des décors et paysages naturels, séances de tatouages et piercings (sur rdv) avec des professionnels de talents (tels que Alysan, Migel, Black Heart ou Asphodel…) pour une expérience immersive : se faire tatouer dans un lieu historique !

Musée du château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France https://chateau.dourdan.fr/ Dernier château édifié par Philippe Auguste vers 1222, son plan régulier est caractéristique du système philippien. Il a conservé l’essentiel de ses structures défensives : fossés secs, tours, châtelet d’entrée, courtines, donjon circulaire construit sur le modèle du Louvre. Embelli par le duc de Berry au XVe siècle comme en témoignent les Très Riches Heures, il est transformé en prison à partir de 1672. Il abritera des prisonniers jusqu’en 1852. Acheté par un particulier, il est légué à la famille Guyot en 1863 et transformé en demeure privée. Propriété de la Ville depuis 1961, l’ensemble, classé Monument Historique depuis 1964, bénéficie d’importants travaux de restauration. A10 RER C

© Ville de Dourdan