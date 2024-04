Ink & Beer 2 – Bar artisanal, Barbecue & Plage éphémère Musée du château de Dourdan Dourdan, samedi 18 mai 2024.

Ink & Beer 2 – Bar artisanal, Barbecue & Plage éphémère Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 10h30 Musée du château de Dourdan Entrée libre

Début : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Ink & Beer revient pour une deuxième édition au Musée du Château de Dourdan !

Au programme tout au long du weekend du samedi 18 (10h30-23h) au dimanche 19 mai (10h30-18h) :

. Bar à bières artisanales et Barbecue dans la cour du Château, par la brasserie essonienne L’Amik’ale, avec cuvée spéciale pour l’occasion. Côté restauration, produits frais, boissons et menu à petit prix pour toute la famille.

Aggrémenté d’un espace détente avec plage éphémère, transats et terrain de pétanque.

Musée du château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France https://chateau.dourdan.fr/ Dernier château édifié par Philippe Auguste vers 1222, son plan régulier est caractéristique du système philippien. Il a conservé l’essentiel de ses structures défensives : fossés secs, tours, châtelet d’entrée, courtines, donjon circulaire construit sur le modèle du Louvre. Embelli par le duc de Berry au XVe siècle comme en témoignent les Très Riches Heures, il est transformé en prison à partir de 1672. Il abritera des prisonniers jusqu’en 1852. Acheté par un particulier, il est légué à la famille Guyot en 1863 et transformé en demeure privée. Propriété de la Ville depuis 1961, l’ensemble, classé Monument Historique depuis 1964, bénéficie d’importants travaux de restauration. A10 RER C

© Ville de Dourdan