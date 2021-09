Genève MEG Genève Injustice environnementale – Alternatives autochtones MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

MEG, le dimanche 31 octobre à 14:30

La voix des peuples autochtones rythme cette visite dédiée à l’urgence climatique. En s’exprimant par le biais de l’art, des textes juridiques, des réseaux sociaux ou encore de leurs savoirs et savoirs-faire, des représentant-e-s autochtones vous invitent à repenser votre propre relation à l’environnement et à tisser avec eux et elles un futur commun. L’occasion de s’inspirer de diverses alternatives pour faire face aux dégradations environnementales. **Prochaines dates des visites “Injustice environnementale – Alternatives autochtones”:** Jeudi 4 novembre Samedi 13 novembre Dimanche 28 novembre Jeudi 2 décembre Samedi 11 décembre Dimanche 19 décembre

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Visite de l’exposition temporaire. Le dimanche 31 octobre à 14h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

2021-10-31T14:30:00 2021-10-31T15:30:00

