Injustice environnementale – Alternatives autochtones MEG, 24 septembre 2021, Genève.

Injustice environnementale – Alternatives autochtones

du vendredi 24 septembre au dimanche 21 août 2022 à MEG

Le thème abordé dans l’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» est l’urgence climatique, l’un des enjeux majeurs de notre époque. Le parcours présente les perspectives ainsi que les savoirs et savoir-faire de peuples autochtones pour faire face aux dégradations de leurs territoires accélérées par les changements de climat. Partout dans le monde, près de 500 millions d’autochtones défendent leurs droits face à l’injustice environnementale qui menace leur économie, leur santé et leurs cultures. Ces communautés ont un rôle important à jouer dans la recherche d’alternatives, grâce à leurs savoirs et savoir-faire ancestraux qui se révèlent particulièrement efficaces pour la protection de la biodiversité, des sols, de l’eau et des écosystèmes. L’exposition s’articule autour de la situation politique, géographique et sociale de peuples autochtones dans le monde d’aujourd’hui. Le parcours expose la manière dont ces peuples s’appuient sur leurs droits fondamentaux pour résister face à l’injustice environnementale, protéger leurs territoires et transmettre leurs connaissances aux jeunes générations. L’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» se veut un espace pour écouter la voix des peuples autochtones et tisser avec eux un futur commun. Cet avenir s’appuyant sur les valeurs du soin, de la protection, de la réparation, du respect et de la responsabilité à l’égard de notre environnement.

12 CHF / 8 CHF

L'exposition aborde le thème de l'urgence climatique, l'un des enjeux majeurs de notre époque.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



