Au cœur de l’exposition _Deux sœurs_ de Chiara Camoni, l’installation _Disco Tornio_ est une œuvre collaborative et festive. Inspiré par la platine d’un DJ, ce tour de potier techno permet de créer des formes en musique et en lumière. Vous pourrez assister à des démonstrations du Disco Tornio et vous initier (ou vous perfectionner) aux gestes de la céramique grâce à l’équipe de Studio Primitif, lieu de création bordelais. Vos réalisations viendront compléter l’œuvre. Dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires. Découvrez toute la programmation du Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux pour ces Journées européennes du patrimoine, [cliquez ici](http://www.capc-bordeaux.fr/programme/journees-europeennes-du-patrimoine-2021)

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

