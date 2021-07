Initiez-vous aux secrets du Cognac Maison Hennessy, 18 septembre 2021, Cognac.

Initiez-vous aux secrets du Cognac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Hennessy

### Une découverte multisensorielle de l’histoire, des savoir-faire et des coulisses de la Maison Hennessy ! Vous embarquerez pour une traversée de la Charente à la découverte de la ville et du rôle du fleuve dans le développement du cognac. Point d’orgue de la visite : apprenez à déguster comme un professionnel, en vous initiant aux secrets d’élaboration et aux modes de dégustation de Hennessy V.S et V.S.O.P.

25€. Offre spéciale : une place achetée = une deuxième offerte ! Réservation recommandée. 12 visites par jour. 20 personnes maximum par visite.

Maison Hennessy rue de la Richonne, 16100 Cognac Cognac Vieux Cognac Charente



2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T17:45:00