Le sport revient en force, tout l’été, pour tous les Parisiens·nes. La Ville de Paris et ses associations partenaires vous proposent de nombreuses activités sur tout le territoire parisien. Le Racing Club de France, club sportif français le plus titré, vous ouvre ses portes le 12 juillet pour vous initier au Waterpolo. Au cœur du 7ème arrondissement, venez découvrir le bassin du Racing et essayer de maîtriser le ballon dans le milieu aquatique! Une heure d’initiation gratuite, le 12 juillet après-midi, uniquement sur inscription au numéro de téléphone ci-dessous. Attention, une attestation de natation de 50m devra être fournie sur place le jour de l’activité. Ouvert aux plus de 8 ans, dans la limite des places disponibles. Événements -> Événement sportif Racing Club de France 5 rue Eblé Paris 75007

Contact :Racing Club de France 0145675586 accueil.eble@rcf.asso.fr http://www.racingclubdefrance.net/ https://www.facebook.com/rcfwaterpolo/ 0145675586 Événements -> Événement sportif Sport

