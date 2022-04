Initiez-vous au rétrogaming ! Maison du Volcan Catégorie d’évènement: La Réunion

Maison du Volcan, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre. Groupe de 8 pers toutes les 10 min

Partez à la découverte ou redécouverte des jeux vidéos depuis la toute 1ère console jusqu’aux consoles de 2nde génération. Maison du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

