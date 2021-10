Initiez-vous à l’éco-innovation et (re)pensez votre chaîne de valeur Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, 21 octobre 2021, Le Bourget-du-Lac.

le jeudi 21 octobre à 12:00

Un open course proposé par Mélisse Carcassonne* *Mélisse Carcassonne est ingénieure en Environnement Bâtiment et énergie. Elle accompagne aujourd’hui, en tant qu’entrepreneure, les entreprises et collectivités à s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire, en montrant que concilier rentabilité économique et protection de l’environnement est possible.

Sur inscription

Avec cet Open course vous découvrirez comment la technologie peut être un allier pour repenser sa chaîne de valeur et tendre vers une économie plus vertueuse (circulaire, locale et inclusive).

Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Savoie



