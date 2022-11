Initiez-vous à la broderie pour réparer vos vêtements Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiez-vous à la broderie pour réparer vos vêtements Envie Le Labo, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Vous avez un trou dans votre chemise préférée ? Participez à un atelier pratique pour découvrir la broderie et apprendre à repriser vos textiles. Envie Le Laboet Héloïse Guerin vous proposent un atelier pratique pour vous initier à la broderie et pour donner une nouvelle vie à vos vêtements usés ou ternes.Durant cet atelier, vous apprendrez les points de base de la broderie pour repriser un trou, recouvrir une tâche ou encore embellir une ancienne pièce grâce au travail du fil. Vous serez accompagnés dans la conception et la réalisation de votre motif (à partir d’une planche de motifs ludiques : des petits fruits et légumes de saison).Vous repartirez avec votre création, réalisée de vos mains tout en étant sensibilisés à l’impact du textile sur l’environnement.N’oubliez pas d’apporter un vêtement (pull, t-shirt…) pour broder votre création, des tissus non élastiques sont à privilégier (coton, lin). Inscription obligatoire

Un atelier gratuit de 1h30 pour 10 personnes Atelier pour les adultes Héloïse Guérin est une jeune artiste et designer textile. Sa pratique se tourne autour de la revalorisation et de la transformation de la matière. Elle travaille principalement à partir des délaissés de l’industrie textile. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/je-minitie-a-la-broderie-pour-reparer-mes-vetements/ envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-minitie-a-la-broderie-pour-reparer-mes-vetements/

Envie Le Labo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Envie Le Labo Adresse 10 Rue Julien Lacroix Ville Paris lieuville Envie Le Labo Paris Departement Paris

Envie Le Labo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiez-vous à la broderie pour réparer vos vêtements Envie Le Labo 2022-11-19 was last modified: by Initiez-vous à la broderie pour réparer vos vêtements Envie Le Labo Envie Le Labo 19 novembre 2022 Envie Le Labo Paris Paris

Paris Paris