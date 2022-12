Initier votre projet d’écriture Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’évènement: île de France

Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Initier votre projet d’écriture Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE, 27 février 2023, Paris 6EME ARRONDISSEMENT. Du lundi 27 février 2023 au mardi 28 février 2023 :

lundi, mardi

de 10h00 à 17h30

. payant tarif en fonction de votre quotient familial. A noter que pour les moins de 26 ans révolu c’est 2€40 de l’heure soit 31€20 le stage. Vous avez toujours eu envie d’écrire et vous avez dans vos tiroirs des projets d’écriture, ou encore un début de roman, un recueil de nouvelles, un récit ou quelques fragments ? Ce stage vous permettra de vous lancer dans l’écriture ou de préciser votre intention. Initier votre projet d’écriture (13 h de stage sur 2 jours) Date : Lundi 27 et mardi 28 février : de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 Nous aborderons sous forme d’échanges, d’exemples pratiques et de temps d’écriture courts les points suivants : – Les étapes pour écrire votre livre ou donner forme à votre histoire. – Les astuces anti page blanche : ouvrir votre malle aux trésors, les routines et les supports d’écriture. – Les fondations de votre texte : trouver son sujet ou approfondir des thèmes qui vous sont chers, les personnages et votre message clé à transmettre. – Les sources d’inspiration, la documentation, la forme. – Quelle ligne directrice donner à votre texte pour refléter votre intention. – Quelques points techniques : travailler sur le point de vue, installer un décor ou un lieu, donner du relief à un personnage, la narration, le sens du dialogue. – Trouver ses lecteurs : publication ou autopublication. Public : dès 16 ans. Tous les projets d’écriture sont les bienvenus. Ce stage est adapté aux participants qui souhaitent se lancer dans l’écriture d’un texte long et qui ont déjà quelques éléments (récits, fragments, autobiographie, roman). L’animatrice Aude Ceccarelli est conseillère littéraire. Elle a publié quatre livres et partagera avec le groupe son expérience pour écrire et faire aboutir un texte. Pour la pause déjeuner, possibilité d’apporter son déjeuner à consommer au centre Richard Wright. Matériel requis : vos carnets ou cahiers d’écriture, stylos, éventuellement votre ordinateur Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris 6EME ARRONDISSEMENT Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

internet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris 6EME ARRONDISSEMENT Autres Lieu Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Adresse 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France Ville Paris 6EME ARRONDISSEMENT lieuville Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Departement Paris

Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-6eme-arrondissement/

Initier votre projet d’écriture Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 2023-02-27 was last modified: by Initier votre projet d’écriture Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 27 février 2023 Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Paris 6EME ARRONDISSEMENT Paris