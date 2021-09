Initiative Océane : ramassage des déchets sur la plage Plage de la Source 56760 Penestin, 26 septembre 2021, Penestin.

Initiative Océane : ramassage des déchets sur la plage

Plage de la Source 56760 Penestin, le dimanche 26 septembre à 14:00

Surfrider Foundation Europe, association ayant pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et des populations concernées, organise une “Initiative Océane” à Pénestin dans le cadre de sa campagne “co-citoyenne de sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques. “L”initiative Océane” consiste en une opération de ramassage des déchets présents sur le trait de côte. Le RDV est fixé sur le parking de la plage de La Source. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, sachant que les sacs et le gel hydro alcoolique seront fournis. Merci de vous munir de gants et d’un masque personnels.

Public

Plage de la Source 56760 Penestin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T00:00:00