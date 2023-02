Initiative Océane avec Surfrider Foundation Norzh Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

Initiative Océane avec Surfrider Foundation, 22 février 2023, Plouguerneau

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-10 16:00:00

Norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun

Plouguerneau

Finistere Plouguerneau Une Initiative Océane, c’est une action de science participative qui permet de contribuer à l’avancée de la science pour la protection des Océans.

La collecte commencera à 14h15

Vers 15h15, nous reviendrons sur le point de départ pour faire un compte rendu, un tri, répondre à vos questions, à s’interroger sur les déchets et la pollution et comment les éviter.

Les déchets collectés sont triés et quantifiés. Les données récoltées sont ensuite utilisées par les experts de Surfrider Foundation Europe afin de faire pression auprès des décideurs et industriels sur l’urgence d’endiguer à la source la pollution plastique L’équipe de Norzh vous propose un petit rafraîchissement ! degemer@norzh-ecogite.bzh +33 6 74 05 51 05 http://www.norzh-ecogite.bzh/ Norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun Plouguerneau

