Initiative junior Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de 16h00 à 16h20

Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Tu as envie de participer à la vie de ta bibliothèque ? Proposer des animations, découvrir le métier de bibliothécaire et ses coulisses ?

REJOINS LE MOUVEMENT !

Pour ce premier RDV suivi de l’atelier manga et posca, nous apprendrons à nous connaitre et partager nos passions, nos coups de cœur et nos envies !

Toutes les idées seront bienvenues, écoutées et discutées. On t’attend !

À partir de 7 ans sur inscription

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Aurore Rousselot