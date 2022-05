Initiative H (Polar Star Release Party) + INUI au Metronum Le Metronum, 27 mai 2022, Toulouse.

POLAR STAR RELEASE PARTY – 10 ANS INITIATIVE H ———————————————- INITIATIVE H ———— ### [Jazz ] Pour fêter les dix ans du groupe, INITIATIVE H présente son tout dernier album “POLAR STAR”. Cette toute nouvelle création révèle un souffle nouveau dans le son d’INITIATIVE H, à la fois puissant, sensible et lumineux. C’est un tourbillon épique qui nous plonge dans les profondeurs d’un jazz progressif aux éclats rock, électro, et parfois pop. La genèse de celle-ci est une ode aux exploratrices et explorateurs qui sont allés visiter “les bouts du monde” (les pôles), entre iceberg, froid extrême, eaux glaciales, paysages infinis et ciel pur. Hommage aux projets actuels et fous que mènent quelques aventuriers du Grand Nord, tel Jean-Louis Etienne avec son association Océan Polaire, “POLAR STAR” incarne la bande visuelle et sonore de ces folles épopées : une musique à la fois intimiste, fragile et épique, parfois abyssale pour s’évader dans un exploration-movie onirique. Cet album véhicule un message plein d’espoir : prendre soin de l’extrême beauté du monde, être émerveillé et agir pour continuer de l’être. Facebook : [https://www.facebook.com/initiative.h](https://www.facebook.com/initiative.h) Instagram : [https://www.instagram.com/initiativeh](https://www.instagram.com/initiativeh) Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=zOpKyvW1XRE](https://www.youtube.com/watch?v=zOpKyvW1XRE) INUI —- ### [Transe Vocale ] Deux chants s’entremêlent, s’imitent et se poursuivent jusqu’à parfois créer l’illusion de ne plus faire qu’un. S’ajoute une rythmique frénétique et puissante engagée aux lignes répétitives des synthétiseurs. Une écriture surprenante autour de voix primitives et hypnotiques qui se plongent dans un univers électronique et sauvage. INUI projette des paysages en mouvement en puisant ses racines dans la musique transe, minimale, contemporaine ou encore dans les chants traditionnels. Facebook : [http://facebook.com/inuimusic](http://facebook.com/inuimusic) Instagram : [https://www.instagram.com/inui.music/](https://www.instagram.com/inui.music/) Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=OBXFq1deLW8](https://www.youtube.com/watch?v=OBXFq1deLW8) Le Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Ligne métro B arrêt Borderouge Billetterie : [[https://www.billetweb.fr/10-ans-initiative-h-polar-star-release-party](https://www.billetweb.fr/10-ans-initiative-h-polar-star-release-party)](https://www.billetweb.fr/10-ans-initiative-h-polar-star-release-party) Bar & offre de restauration sur place Vestiaire à disposition

