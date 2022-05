[Initiative citoyenne] Cleanwalk Dieppe, 25 mai 2022, Dieppe.

[Initiative citoyenne] Cleanwalk Dieppe

2022-05-25 – 2022-05-25

Dieppe Seine-Maritime

Prenez part à la belle initiative des élèves de terminales du lycée Jehan Ango de Dieppe. Durant ces trois heures de balade, ayez un impact réel et concret sur l’environnement en ramassant les déchets que vous croiserez sur votre route. Une réelle occasion de se réunir et d’avoir un impact collectif sur la protection de l’environnement et de la planète !

https://www.instagram.com/cleanwalkango/

