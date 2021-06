Gien GIEN Gien INITIATIONS TENNIS DE TABLE, BADMINTON ET MUSCULATION ET DÉMONSTRATION FITNESS GIEN Gien Catégorie d’évènement: Gien

GIEN, le samedi 19 juin à 09:00

Venez découvrir ou re-découvrir nos associations sportives : partage, convivialité sont au rendez vous ! Initiation tennis de table – ASG Tennis de table – Ping Gien 2021 / place Leclerc – 9h à 18h Initiation au badminton – Badminton Club de Gien / place Leclerc – 10h à 17h Démonstrations/initiations – Club de musculation et fitness giennois / place J.Jaurès – journée Place Leclerc et Jean Jaurès à Gien INITIATIONS TENNIS DE TABLE, BADMINTON ET MUSCULATION ET DÉMONSTRATION FITNESS GIEN Place Jean-jaurès, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Étiquettes évènement : Autres Lieu GIEN Adresse Place Jean-jaurès, Gien Ville Gien lieuville GIEN Gien