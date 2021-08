Orchaise Grotte d'Orchaise Loir-et-Cher, Orchaise Initiations spéléo à la grotte d’Orchaise Grotte d’Orchaise Orchaise Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

le samedi 2 octobre à Grotte d’Orchaise

Venez découvrir le monde souterrain de la grotte d’Orchaise. Prêt du casque, combinaison et baudrier. Prévoir des bottes, des vêtements de rechange, plus de détails en contactant le GRS28. La Visite de la cavité dure environ 2H30. Tout public à partir de 15 ans ou 8 ans accompagné.

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:00:00

