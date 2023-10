Cet évènement est passé Initiations sabre laser Cour de l’école Etienne Marcel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Initiations sabre laser Cour de l’école Etienne Marcel Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 28 octobre 2023

de 14h00 à 15h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Venez essayer le sport le plus cool de toute la galaxie ! Des initiations au sabre laser sportif Ouvertes à toutes et tous, certains samedi, dans les cours ouvertes des écoles parisiennes.

Au programme : les mouvements d’attaque et de défense de base,

des joutes pour s’affronter vraiment,

des démos pour voir à quoi ressemble un vrai combat sportif ! Un lieu différent à chaque date ;-) 14/10 > école Neuve St Pierre, 15h

28/10 > école Etienne Marcel, 14h Cour de l’école Etienne Marcel 21 Rue de Tiquetonne 75002 Paris Contact : https://sportsaberleague.com/ +33663510642 francois@sportsaberleague.com https://www.facebook.com/sportsaberleague https://www.facebook.com/sportsaberleague

© JB Autissier Open de France de sabre laser 2023

