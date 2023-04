Initiations informatiques pour les grands débutants Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Initiations informatiques pour les grands débutants Bibliothèque François Villon, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 28 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 21 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 14 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 07 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 31 mai 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 24 mai 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 10 mai 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 03 mai 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 26 avril 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Cycle de 4 séances de 2h sur rendez-vous, le mercredi, de 10h à 12h Une conseillère numérique vous propose une prise en main de votre ordinateur et de son environnement, puis de vous initier à internet et à la messagerie. Prochains rendez-vous : Cycle d’avril :

5, 12, 19 et 26 avril Cycle de mai :

3, 10, 24 et 31 mai Cycle de juin :

7, 14, 21 et 28 juin Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

Villon Initiations numériques Grands débutants

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiations informatiques pour les grands débutants Bibliothèque François Villon 2023-04-05 was last modified: by Initiations informatiques pour les grands débutants Bibliothèque François Villon Bibliothèque François Villon 5 avril 2023 Bibliothèque François Villon Paris Paris

Paris Paris