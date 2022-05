Initiations gratuites : Quartier Europe

Initiations gratuites : Quartier Europe, 12 juillet 2021, . Initiations gratuites : Quartier Europe

2021-07-12 – 2021-07-12 Animations sportives par les clubs de la Ville, venez découvrir une multitude de sports. En cas de mauvais temps, les animations auront lieu au Gymnase Roux.

City Stade : Rue Henri Barbusse

– Escrime : Lundi 12 juillet 17h-18h

– Tennis : Mardi 13 juillet 14h-17h

– Basket : Lundi 19 juillet 14h-15h

– Haltérophilie : Mardi 20 juillet 14h-16h

– Hand-ball : Mercredi 21 juillet 16h30-18h

– Initiation aux échecs : Vendredi 23 juillet 14h-17h

– Athlétisme : Lundi 26 juillet 14h-17h

– Initiation au billard : Mardi 27 juillet 14h-15h30

– Volley-ball : Mercredi 28 juillet 10h-12h

– Urban Sport : Jeudi 29 juillet 14h-15h (Duathlon, parcours d’obstacles, lancer de javelots, disc-golf)

– Aviron : Vendredi 30 juillet 14h-15h30

– Parcours motricité : Lundi 2 août 10h-12h

– Canoë : Mardi 3 août 10-11h

– Gymnastique : Vendredi 6 août 9h30-12h30

– Parcours motricité : Lundi 9 août 10h-12h

– Judo : Vendredi 13 août 14h30-16h30 Gymnase Ameublement :

– Urban Sport : Jeudi 15 juillet 14h-15h et le Jeudi 5 août 14h-15h

Duathlon, parcours d’obstacles, lancer de javelots, disc-golf

– Urban Sport : Jeudi 5 août 14h-15h

Parcours draisienne, jonglage, jeux de précision, badminton Square des Marronniers :

Tennis de table : Vendredi 16 juillet 14h-16h Gymnase Robert Schuman

– Urban Sport : Jeudi 22 juillet 14h-15h

Duathlon, parcours d’obstacles, lancer de javelots, disc-golf

– Urban Sport : Jeudi 12 août 14h-15h

