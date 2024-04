Initiations Golf à Pornic Golf de Pornic Pornic, jeudi 11 avril 2024.

Le Blue Green de Pornic propose des initiations gratuites de Golf.

Débuter le golf gratuitement à Pornic ? Envie de découvrir le golf et ses sensations uniques ? C’est possible !

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, venez profiter de 2 heures d’initiation conviviale et ludique en compagnie d’un enseignant diplômé d’état.

Golf de Pornic Avenue Scalby Newby

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire pornic@bluegreen.fr

