INITIATIONS AUX SPORTS DE GLISSE Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

INITIATIONS AUX SPORTS DE GLISSE Trouville-sur-Mer, 11 avril 2022, Trouville-sur-Mer. INITIATIONS AUX SPORTS DE GLISSE Esplanade du Pont Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer

2022-04-11 14:00:00 – 2022-04-11 18:00:00 Esplanade du Pont Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer Calvados Découverte des sports de glisse (roller, skate et BMX) avec initiations et démonstrations au programme. Démonstrations à 14 h et à 17 h, initiations toute la journée. Par l’atelier C8C. Découverte des sports de glisse (roller, skate et BMX) avec initiations et démonstrations au programme. Démonstrations à 14 h et à 17 h, initiations toute la journée. Par l’atelier C8C. Découverte des sports de glisse (roller, skate et BMX) avec initiations et démonstrations au programme. Démonstrations à 14 h et à 17 h, initiations toute la journée. Par l’atelier C8C. Esplanade du Pont Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Esplanade du Pont Boulevard Fernand Moureaux Ville Trouville-sur-Mer lieuville Esplanade du Pont Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Departement Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/

INITIATIONS AUX SPORTS DE GLISSE Trouville-sur-Mer 2022-04-11 was last modified: by INITIATIONS AUX SPORTS DE GLISSE Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 11 avril 2022 Calvados Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer Calvados