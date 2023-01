Initiations aux échecs Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Initiations aux échecs Villeneuve-sur-Lot, 14 janvier 2023, Villeneuve-sur-Lot
3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2023-01-14 – 2023-01-14 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 0 0 Chaque samedi matin, venez apprendre ou pratiquer les échecs avec Murielle, une bénévole passionnée.

Chaque samedi matin, venez apprendre ou pratiquer les échecs avec Murielle, une bénévole passionnée.

A partir de 5 ans.

A partir de 5 ans. Café cantine Café cantine

Lieu Villeneuve-sur-Lot
Adresse 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Initiations aux échecs Villeneuve-sur-Lot 2023-01-14

