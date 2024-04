Initiations aux danses bretonnes Le Faouët, jeudi 22 août 2024.

Initiations aux danses bretonnes Le Faouët Morbihan

Novices, débutants, amateurs ou connaisseurs, rendez-vous pour des initiations aux danses bretonnes animées par les Danserien an Ellé, sous les halles au Faouët. L’andro, la gavotte et le plinn n’auront plus de secret pour vous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 18:00:00

fin : 2024-08-22 19:00:00

Place des Halles

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

L’événement Initiations aux danses bretonnes Le Faouët a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan