Initiations au Kin Ball Salle de sport, 31 mai 2022, La Regrippière.

du mardi 31 mai au mardi 4 octobre à Salle de sport

**Venez découvrir le Kin Ball chaque mardis de juin et de septembre.** **Le Kin-Ball ?** Inventé au Québec à la fin des années 80, le sport Kin-Ball se veut être un sport innovant, stratégique, coopératif et où l’esprit sportif est un élément central. Il se joue avec un énorme ballon (1.22m de diamètre!) et avec trois équipes en même temps, ce qui le rend unique. L’objectif principal est de frapper le ballon vers l’une des équipes adverses de façon à ce que cette dernière ne puisse le récupérer avant qu’il ne touche le sol. Le Kin Ball est depuis 2015 dans le vignoble nantais. Son association est la KAV (Kin Ball Association du Vignoble) Les initiations sont sans engagement et gratuites. Lieu : Salle de sport de la Regrippière

Entrée libre et gratuite

Salle de sport Rue du stade, 44330 La Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T20:00:00 2022-05-31T22:00:00;2022-06-07T20:00:00 2022-06-07T22:00:00;2022-06-14T20:00:00 2022-06-14T22:00:00;2022-06-21T20:00:00 2022-06-21T22:00:00;2022-06-28T20:00:00 2022-06-28T22:00:00;2022-07-05T20:00:00 2022-07-05T22:00:00;2022-08-30T20:00:00 2022-08-30T22:00:00;2022-09-06T20:00:00 2022-09-06T22:00:00;2022-09-13T20:00:00 2022-09-13T22:00:00;2022-09-20T20:00:00 2022-09-20T22:00:00;2022-09-27T20:00:00 2022-09-27T22:00:00;2022-10-04T20:00:00 2022-10-04T22:00:00