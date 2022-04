INITIATIONS AU GOLF Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique Elles sont l’occasion de séduire de nouvelles générations, mais également de casser l’image d’un sport élitiste et trop cher. C’est aussi l’assurance de profiter de l’arrivée des beaux jours en exerçant une activité physique encadrée en extérieur.

Chaque année, plus de 14 000 personnes participent aux Initiations Gratuites partout en France sur les golfs Bluegreen.

Les Initiations Gratuites vous permettent de partager un moment de détente, en pratiquant un sport qui sera, à nouveau, l’une des activités phares de l’été. Les participants seront accueillis par un enseignant dans une ambiance décontractée, aucun matériel n’est à prévoir car les clubs seront mis à disposition.

Cette Initiation durera 2h, avec au programme, la découverte du matériel d’un golfeur, des aires d’entrainement, du putting ou encore du practice où les néophytes pourront essayer de taper leurs premières balles.



Les golfs Bluegreen de Pays de la Loire proposent des Initiations Gratuites. Bluegreen propose de s'amuser en se mettant au vert durant les prochaines semaines dans la région Pays de la Loire. Créées depuis plus d'une décennie dans le but de faire découvrir les plaisirs du golf au plus grand nombre, pornic@bluegreen.fr +33 2 40 82 06 69 https://bluegreen.fr/pornic/

