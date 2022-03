Initiations au chant d’oiseaux Parc du Château Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Initiations au chant d’oiseaux Parc du Château, 3 avril 2022, Mérignac. Initiations au chant d’oiseaux

Parc du Château, le dimanche 3 avril à 07:00

Apprenez à reconnaître les différents chants d’oiseaux familiers de nos parcs et jardins avec l’association Jardin et écotourisme. Une écoute d’abord à poste fixe, puis lors d’une balade en sous-bois sont prévues. Un document-papier vous sera offert pour vous entraîner. _15 places maximum._ L’association Jardin et écotourisme vous invite à vous initier au chant des oiseaux matinaux. Parc du Château Parc du Château, Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T07:00:00 2022-04-03T12:00:00

