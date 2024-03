Initiations à la sismologie Venez comprendre ce qui se passe sous vos pieds ! Merkwiller-Pechelbronn, dimanche 13 octobre 2024.

Cet atelier permettra de s’initier à la sismologie, et par des moyens ludiques, de comprendre le fonctionnement des séismes et d’apprendre à analyser les ondes sismiques. La visite du musée clôture la sortie. Sur inscription 2 jours avant la sortie.

Dans le cadre de la Fête de la Science. Atelier animé par un.e spécialiste des sciences de la Terre. Il permettra de s’initier à la sismologie, la science qui s’intéresse aux séismes. Par des moyens ludiques, vous comprendrez leur fonctionnement et apprendrez à analyser les ondes sismiques. Si les sciences vous intéressent et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les mécanismes fascinants des séismes, n’attendez pas pour réserver !

La visite du musée du pétrole clôture la sortie (billet encore valable toute la saison en cas de manque de temps). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 14:00:00

fin : 2024-10-13 16:00:00

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

