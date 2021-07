Soissons Soissons Aisne, Soissons Initiations à la halte fluviale Soissons Soissons

Soissons Aisne Venez découvrir ou redécouvrir des activités :

-de 10h00 à 12h00 : initiation à la zumba proposée par M’Fitness

– de 10h00 à 12h00 : initiation à la marche nordique. Prêt de bâtons possibles

Animations gratuites dès 10 ans.

