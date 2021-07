Initiation Yuan Qi Gong Eugénie-les-Bains, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Eugénie-les-Bains.

Initiation Yuan Qi Gong 2021-07-20 – 2021-07-20

Eugénie-les-Bains Landes

Yuan Gong Qigong est le reflet des principaux enseignements et méthodes de la culture traditionnelle Chinoise, mais aussi en lien avec la culture moderne. Ce système est basé sur les lois de la manifestation de la vie, et inclue les lois du Qi. Pour en savoir plus, venez nombreux participer à cette conférence! Sur inscription obligatoire, places limitées.

+33 6 82 73 50 14

©mélina gervot

