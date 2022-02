Initiation yooner et snooc Les Gets Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Gets

Initiation yooner et snooc Les Gets, 5 janvier 2022, Les Gets. Initiation yooner et snooc Route du Front de Neige Front de Neige Les Gets

2022-01-05 16:00:00 – 2022-02-02 18:00:00 Route du Front de Neige Front de Neige

Les Gets Haute-Savoie Les Gets Petit frère du paret, le yooner et le snooc sont des engins de glisse nouvelle génération à mi-chemin entre la luge et le ski ! Casque obligatoire. lesgets@lesgets.com +33 4 50 74 74 74 http://www.instagram.com/lesgetsofficiel Route du Front de Neige Front de Neige Les Gets

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office de Tourisme des Gets

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Gets Autres Lieu Les Gets Adresse Route du Front de Neige Front de Neige Ville Les Gets lieuville Route du Front de Neige Front de Neige Les Gets Departement Haute-Savoie

Les Gets Les Gets Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-gets/

Initiation yooner et snooc Les Gets 2022-01-05 was last modified: by Initiation yooner et snooc Les Gets Les Gets 5 janvier 2022 Haute-Savoie Les Gets

Les Gets Haute-Savoie