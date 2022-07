Initiation yoga et hypnose Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Initiation yoga et hypnose Hauterives, 10 juillet 2022, Hauterives. Initiation yoga et hypnose

735 Route de Claret Home des bois – Hébergements insolites Hauterives Drôme Home des bois – Hébergements insolites 735 Route de Claret

2022-07-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00

Home des bois – Hébergements insolites 735 Route de Claret

Hauterives

Drôme EUR 78 98 Stage initiation au yoga et à l’hypnose animé par 2 professionnelles, fanny et Sylvaine. Ouvert à tous niveaux. https://www.helloasso.com/associations/natur-aile/evenements/eveil-a-l-ete-atelier-de-yoga-et-hypno Home des bois – Hébergements insolites 735 Route de Claret Hauterives

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Hauterives Drôme Home des bois - Hébergements insolites 735 Route de Claret Ville Hauterives lieuville Home des bois - Hébergements insolites 735 Route de Claret Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives/

Initiation yoga et hypnose Hauterives 2022-07-10 was last modified: by Initiation yoga et hypnose Hauterives Hauterives 10 juillet 2022 735 Route de Claret Home des bois - Hébergements insolites Hauterives Drôme

Hauterives Drôme