Initiation YOGA à la Résidence Domitys Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Initiation YOGA à la Résidence Domitys Amboise, 25 mai 2022, Amboise. Initiation YOGA à la Résidence Domitys Amboise

2022-05-25 15:00:00 18:30:00 – 2022-05-25 16:00:00

Amboise Indre-et-Loire Initiation YOGA vue Château Royal d’Amboise dans le parc de la Résidence Domitys

Gouter et eau fruitée. Initiation YOGA vue Château Royal d’Amboise dans le parc de la Résidence Domitys

Gouter et eau fruitée. +33 2 47 30 77 11 Initiation YOGA vue Château Royal d’Amboise dans le parc de la Résidence Domitys

Gouter et eau fruitée. Domitys

Amboise

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Adresse Ville Amboise lieuville Amboise Departement Indre-et-Loire

Amboise Amboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise/

Initiation YOGA à la Résidence Domitys Amboise 2022-05-25 was last modified: by Initiation YOGA à la Résidence Domitys Amboise Amboise 25 mai 2022 Amboise Indre-et-Loire

Amboise Indre-et-Loire