Lacave Lot Lacave 8.9 EUR Et si vous faisiez resurgir l’homme préhistorique qui est en vous ? Équipé d’un propulseur et d’une sagaie, vous ferez

vos preuves pour ramener le repas à votre tribu. Cette animation proposée sans supplément au tarif d’entrée et ouverte à tous à partir de 5 ans, permettra aux participants d’acquérir la maîtrise de cette technique de chasse inventée par l’Homme de Cro-Magnon. (Risque d’annulation en cas de météo défavorable) +33 5 65 32 28 28 préhisto dino

