Initiation Tir à l’arc Prailles-La Couarde, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Prailles-La Couarde. Initiation Tir à l’arc 2021-07-27 10:30:00 – 2021-07-27 12:00:00 Pied l’Ouaille (Prailles) Le Lambon

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres Prailles-La Couarde EUR 4 4 Initiation Tir à l'Arc Mardi 27 juillet de 10h30 à 12h à la base de plein air du Lambon À partir de 8 ans Encadrée par le service des sports, agents qualifiés de la Base Nautique. Sur réservation au 05 49 35 13 57 4€ par personne +33 5 49 35 13 87

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Prailles-la-Couarde Étiquettes évènement : Autres Lieu Prailles-La Couarde Adresse Pied l'Ouaille (Prailles) Le Lambon Ville Prailles-La Couarde lieuville 46.29912#-0.21206