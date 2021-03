Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Initiation Tir à l’Arc Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Initiation Tir à l’Arc, 17 avril 2021-17 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Initiation Tir à l’Arc 2021-04-17 16:00:00 – 2021-04-17 18:00:00 Rue plassart Complexe tennistique Maxime Merlin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Encadré par un moniteur diplômé. Matériel fourni. En extérieur ou en intérieur selon conditions météo

A partir de 10 ans. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

Prévoir une tenue de sport Encadré par un moniteur diplômé. Matériel fourni. En extérieur ou en intérieur selon conditions météo

A partir de 10 ans. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

Prévoir une tenue de sport Encadré par un moniteur diplômé. Matériel fourni. En extérieur ou en intérieur selon conditions météo

A partir de 10 ans. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

Prévoir une tenue de sport Encadré par un moniteur diplômé. Matériel fourni. En extérieur ou en intérieur selon conditions météo

A partir de 10 ans. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

Prévoir une tenue de sport

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Rue plassart Complexe tennistique Maxime Merlin Ville Bagnoles de l'Orne Normandie