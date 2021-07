Dijon Cinéma Eldorado Côte-d'Or, Dijon Initiation théorique à la projection argentique ! Cinéma Eldorado Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Initiation théorique à la projection argentique !

Cinéma Eldorado, le dimanche 19 septembre à 10:00

Nous vous proposons cette année d’explorer de manière théorique la projection 35 mm. Nous partirons à la découverte de ce monde révolu. Au programme : projecteurs, bobines, objectifs et autres lampes à arc. Quant à vous pensez à apporter votre lampe de poche, vous découvrirez peut-être quelques secrets qui se cachent dans la pellicule !

Entrée libre

Cinéma Eldorado 21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

