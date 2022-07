Initiation théâtre d’impro à la Ferme Pédagogique la Petite Bray’tagne

Initiation au théâtre d'improvisation à la Ferme Pédagogique La Petite Bray'tagne le 17 juillet de 16h00 à 17h30 Réservé aux enfants de + de 7 ans et aux adultes. Réservation obligatoire au 06 79 24 14 74

