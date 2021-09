Monnetier-Mornex Monnetier-mornex Haute-Savoie, Monnetier-Mornex Initiation sur corde pour future recrue ? Monnetier-mornex Monnetier-Mornex Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite des premiers puits du gouffre de Bellevue à Monnetier Mornex, cela ne nécessite pas de savoir progresser sur corde mais d’être motivé par la découverte des techniques de progression sur corde et la découverte du monde souterrain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T16:30:00

