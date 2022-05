Initiation Stand Up Paddle Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Audierne Finistère Initiation au stand up paddle pour découvrir la glisse et l’équilibre au dessus de l’eau. 45min pour se familiariser avec ce support, prêt de combinaisons intégrales, les enfants accompagnent les adultes à l’avant de la planche.

Séance accessible au plus grand nombre. contact@lesenfantsdelacote.bzh +33 6 61 01 63 29 http://www.lesenfantsdelacote.bzh/ Initiation au stand up paddle pour découvrir la glisse et l’équilibre au dessus de l’eau. 45min pour se familiariser avec ce support, prêt de combinaisons intégrales, les enfants accompagnent les adultes à l’avant de la planche.

