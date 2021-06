Frossay Frossay Frossay, Loire-Atlantique INITIATION SPORTIVE : KAYAK, STAND UP PADDLE, TIR À L’ARC Frossay Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Frossay Loire-Atlantique Découvrez cet été, entre amis, en famille, les activités de kayak, stand up paddle, et tir à l’arc.

Au bord du canal, vous profiterez d’un environnement paisible.

Initiations organisées par Quai Vert, le samedi et dimanche de 10h30 à midi.

Sur réservation au 02 28 53 51 62. dernière mise à jour : 2021-06-28

