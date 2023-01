Initiation sportive au KIN-BALL Sombernon Sombernon Sombernon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Initiation sportive au KIN-BALL Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d'Or

2023-01-29

Côte-d’Or Sombernon EUR 0 0 Pour son 12ème « dimanche familial récréatif », l’association FAMILLES RURALES du Sombernonnais et Yohan GOURMEZ, animateurnous proposent une initiation sportive au KIN-BALL. Venez découvrir, en famille, ce sport ludique qui met en avant la coopération et l’esprit d’équipe avec une balle de plus d’1m de diamètre ! ANIMATION GRATUITE

RESERVATION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITEES contact@afr-sombernon.fr https://www.afr-sombernon.fr/dimanches-familiaux Sombernon

