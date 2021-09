Faverges-Seythenex Grottes de seythenex Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Initiation spéléologique aux grottes de Seythenex (Faverges -74) Grottes de seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

Initiation spéléologique aux grottes de Seythenex (Faverges -74) Grottes de seythenex, 2 octobre 2021, Faverges-Seythenex. Initiation spéléologique aux grottes de Seythenex (Faverges -74)

Grottes de seythenex, le samedi 2 octobre à 08:30

Le club TECKEL, en partenariat avec le site des grottes et cascades de Seythenex ([[https://www.grotte-cascade-seythenex.com](https://www.grotte-cascade-seythenex.com)](https://www.grotte-cascade-seythenex.com)) vous invite à une exploration spéléo des galeries habituellement fermées au public. Partez à la découverte des passages cachées, et autres toboggans secrets de cette grotte … Matériel fourni : un casque et une lampe Matériel à prévoir : vêtements à (très) salir pendant la visite, des bottes en caoutchouc ou baskets non lisses et des vêtements de rechange pour la sortie. La grotte de Seythenex est une grotte touristique (la seule de Haute-Savoie !) située à Faverges au sud du lac d’Annecy. Une surprise musicale viendra ponctuer la visite… Réservation obligatoire au 06 76 92 79 98

6€

Visite inhabituelle de la grotte de Seythenex Grottes de seythenex 74210 Faverges Faverges-Seythenex Route des Grottes seythenex Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:30:00 2021-10-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Autres Lieu Grottes de seythenex Adresse 74210 Faverges Ville Faverges-Seythenex lieuville Grottes de seythenex Faverges-Seythenex